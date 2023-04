Das Programm zur 28. Auflage des GZ-Pokals (26. Juli bis 9. August) steht: Marina Braig, Geschäftsführerin der GEISLINGER ZEITUNG, hat die Lose gezogen, ­Michael Rießler vom Orga-Team des Ausrichters FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach den Spielplan erstellt. „Nachdem der GZ-Pokal im vorigen Jahr in Hausen – nach zwei Jahren Pause – ein voller Erfolg war, geht es nun nach Gosbach. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, wie ich bei der Auslosung erfahren durfte“, sagt Braig, die den Besuchern „wieder einige Highlights“ verspricht. Zehn Vereine mit insgesamt elf Fußball-Teams – der TV Deggingen schickt Team I und II ins Rennen – haben sich angemeldet, „die Auslosung verspricht schon in den Gruppenspielen einige Knallerspiele“, konstatiert Rießler.

Die Vorrunden-Gruppe A

Die Vorrunde wird in zwei Vierer- und einer Dreier-Gruppe gespielt. In Gruppe A treffen der TSV Gruibingen , die SG Bad Überkingen/Hausen , der SV Westerheim und der TV Deggingen aufeinander. Was bedeutet, der aktuelle B 9-Vertreter Gruibingen, der sich im Tabellen-Mittelfeld bewegt, muss sich gegen zwei A 3-Teams und den A Alb-Vertreter Westerheim aus dem Nachbar-Bezirk Donau/Iller behaupten. Die Westerheimer mischen mit im Aufstiegsrennen zur Bezirksliga, sind in ihrer Klasse derzeit Tabellen-Dritter, haben aber in der Rückrunde bereits etliche Punkte liegen gelassen, erst am Donnerstag gab es ein 1:2 gegen den SV Amstetten. Die SG Bad Überkingen/Hausen spielt als A 3-Aufsteiger eine überragende Saison, steht derzeit mit 37 Punkten auf Rang sechs der Tabelle, hatte sogar lange Zeit Blickkontakt zur Spitzengruppe. Beim TV Deggingen läuft es eher umgekehrt, die Mannschaft kämpft um den Klassenerhalt, ist aber selbst als Vorletzter noch weit weg von abgeschlagen, zum sicheren Mittelfeld sind es nur vier Punkte Abstand.

Die Vorrunden-Gruppe B

Eine echte Hammergruppe verspricht auch Gruppe B mit dem TKSV Geislingen , Ausrichter FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach , dem FTSV Kuchen und dem SC Geislingen II zu werden. Beide FTSV kämpfen um den Aufstieg respektive – im Falle Kuchens – die Rückkehr in die Bezirksliga, beide stehen derzeit auf Platz zwei in der B 9 und A 3 (wobei Kuchen nur wegen des schlechteren Torverhältnisses hinter Primus TSG Salach liegt, aber gerade richtig Druck macht), beide schicken in ihren Klassen extrem spielstarke, technisch versierte Teams ins Rennen. Für den TKSV läuft indes die Runde in der B 9 nicht wirklich nach Wunsch. Angepeilt war, den Betriebsunfall A3-Abstieg umgehend zu korrigieren, allerdings finden sich die Geislinger in der starken B 9 momentan nur auf Rang sechs wieder mit zwölf Punkten Abstand auf Bad Ditzenbach-Gosbach, das allerdings auch ein Auge auf den Dritten, den TV Altenstadt haben muss. Der SC Geislingen II schließlich, A 3-Meister der vorigen Saison, hat in der Bezirksliga noch rechnerisch die Chance auf den Klassenerhalt, bei zehn Punkten Rückstand aufs rettende Ufer ist für den Tabellen-17. der Abstieg aber so gut wie besiegelt.

Die Vorrunden-Gruppe C

Dieses Schreckgespenst plagt in Gruppe C A 3-­Schlusslicht TSV Obere Fils , das bei 20 Punkten jedoch noch alle Chancen auf den Klassenerhalt und zudem ein Nachholspiel gegen den SC Uhingen im Köcher hat. Der TSV bekommt es mit zwei aktuellen B 9-Teams zu tun, dem TV Deggingen II und Croatia Geislingen , GZ-Pokalsieger 2022. Croatia ist zudem souveräner Tabellen-Führer der B 9, dem die Meisterschaft und damit der direkte Aufstieg nur noch theoretisch zu nehmen ist. Die Geislinger haben in dieser Runde erst ein Spiel verloren sowie zwei Punkte bei einem Remis liegen gelassen, das war es denn auch schon und erklärt den Zehn-Punkte-Vorsprung auf Bad Ditzenbach-Gosbach. Gegen die Täles-Kicker steht übrigens am Sonntag um 15 Uhr am Mittleren Boden das große Prestigeduell an, das Hinspiel in Gosbach ging mit 2:0 an Croatia. Deggingen II spielt indes eine solide Runde, steht mit 33 Punkten auf Platz acht – mit der ausgeglichenen Bilanz von elf Siegen und elf Niederlagen in bislang 22 Spielen.