Der TKSV Geislingen schießt sich durch ein 3:0 gegen Obere Fils in die Favoritenliste. Ditzenbach/Gosbach startet mit einem 2:0-Sieg gegen Gruibingen. Nach drei Tagen schon mehr als 1000 Zuschauer.

Die Veranstalter reiben sich die Hände. Nach drei Turniertagen hat der TV Deggingen schon die 1000er-Marke an Zuschauern geknackt, das grenzt fast an Gosbacher Verhältnisse. Gestern Abend sahen 410 Fans den 2:0-Sieg des FTSV Ditzenbach/Gosbach gegen den TSV Gruibingen und das imponierende 3:0 des TKSV Geislingen im A-Liga-Duell gegen den TSV Obere Fils.

Faber macht den Unterschied

„Gosbach war schlecht und wir noch schlechter“, fast Gruibingens Trainer Hakan Güner den „furchtbaren“ Auftritt der Seinen zusammen. Der FTSV hatte letztlich leichtes Spiel und in Jonas Faber den Unterschiedsspieler, ohne den es vermutlich 0:0 ausgegangen wäre. „Klar ist Jonas überragend,. aber ohne Mannschaft kann auch er nicht glänzen“, relativiert Trainer Ilir Ranaj die Bedeutung seines besten Mannes. Der schoss sein Team nach 17 Minuten in Führungund servierte drei Minuten später küchenfertig für den 18-jährigen Sebastian Oechsle.

Tamer Genca liebt den GZ-Pokal

A-Liga-Aufsteiger TKSV Geislingen imponierte mit seinem Auftritt gegen einen TSV Obere Fils, der in dieser Besetzung in der Kreisliga A sicher nie auflaufen wird. Der TSV spielt in den nächsten Wochen zwei große Turniere und hat ansonsten keine Testmöglichkeiten. Deswegen müssen die Trainer bei den Turnieren „allen Spielern eine Chance geben“, sagt Assistent Florian Göser. Kollege Tamer Genca entwickelt mehr Ehrgeiz. „Ich liebe den GZ-Pokal, schon als Spieler und jetzt als Trainer fast noch mehr“, sagt er. Dieser Wettbewerb vermittelt ihm so viele wertvolle Erkenntnisse über seine Schützlinge.

