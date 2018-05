Fußball-Bezirksliga Große Sause steht dicht bevor

Geislingen / Von Thomas Friedrich

Rechenspielchen sind Jasko Suvalics Sache nicht. Am Aufstieg seines SC Geislingen in die Landesliga hat der Trainer „null Zweifel“, ob es die Mannschaft morgen schon schafft, da schwankt er zwischen „66 und 75 Prozent“. Angesichts des riesigen Vorsprungs ist es nur eine Frage der Zeit, bis der SC den Aufstieg eintütet. Zweimal in Folge hat es nicht geklappt, morgen sind die Geislinger erstmals nicht mehr auf fremde Hilfe angewiesen. Dank ihrer überragenden Tordifferenz reicht beim TV Neidlingen schon ein Unentschieden zur großen Sause.

Von Sekt oder vorgedruckten T-Shirts will Suvalic nichts gehört haben. Die einzige Vorbereitung, die ihn interessiert, ist die der Mannschaft auf das Spiel. Das könnte für den SC nicht ganz so einfach werden. Den Neidlingern dürfte die 0:7-Klatsche aus der Vorrunde im Eybacher Tal noch immer die Zornesadern anschwellen lassen. „Die werden bestimmt nicht nur Spalier stehen für uns“, schwant Suvalic.

Der mit ehemaligen Landesliga-Spielern gespickte Aufsteiger nötigt dem Geislinger Trainer Respekt ab, dennoch erwartet er von den Seinen morgen ab 15 Uhr nicht weniger als das Meisterstück. Die Mannschaft hat daran noch weniger Zweifel als er. Die Spieler, das weiß er noch aus seiner aktiven Zeit, „glauben ja immer, dass sie gewinnen können ­– und das ist auch gut so.“ Die Aufgabe des Trainers liegt nur darin, die Zuversicht der Mannschaft nicht überborden zu lassen.

Beim souveränen 4:0 am Donnerstag gegen den TSV Berkheim hat sich niemand verletzt, daher tendiert der Coach morgen zur selben Startelf. Am Donnerstag hat sich keiner rausgespielt, allenfalls angesichts der zwei noch anstehenden Englischen Wochen überlegt Suvalic, die Einsätze „ein wenig zu dosieren.“

Macht der SC morgen alles klar, kann Suvalic in den nächsten Wochen die komplette Mannschaft schonen. Zumal es nur gegen Teams aus dem gesicherten Mittelfeld geht, den Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung müsste sich der SC dann nicht anhören. Auch wenn Aufstiegsfeiern im eigenen Stadion schöner sind, die Geislinger lassen sich weder vom Spielplan noch vom erwartenden Dauerregen abhalten. Sie wollen, sagt Suvalic, die Meisterfeier „nicht aufs Eybacher Tal oder bis zu besserem Wetter verschieben“.

Die Korken sollen schon morgen knallen. Irgendjemand dürfte sich im Vorfeld um ausreichend alkoholische Getränke gekümmert haben. „Wir hatten noch nie eine trockene Party“, erinnert sich Suvalic.