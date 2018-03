Fußball Große Mehrheit für Veits Team

Kreis Göppingen / Wolfgang Karczewski

Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten. Ein Fußball-Bezirkstag auch. Rainer Veit (Bild), seit dem Rücktritt Karl Stradingers an Weihnachten kommissarischer Vorsitzender des Bezirks Neckar/Fils, drückte bei der Versammlung der Vereinsvertreter in der Jesinger Gemeindehalle am Freitagabend mächtig auf die Tube. Kein Wunder, schließlich wollten die meisten wenigstens noch die zweite Hälfte des Länderspielklassikers Deutschland gegen Spanien sehen, der 1:1 endete.

So kurz wie Veits Begrüßung war, so schnell gingen auch die Wahlen zum neuen Bezirksvorstand über die Bühne. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung hatten die Mitglieder des Vorstandes beschlossen, Veit als Kandidaten in Jesingen vorzuschlagen. Der 59-jährige Nürtinger wurde dann auch von der Versammlung bei einer Enthaltung gewählt.

„Das ist die größte Herausforderung, die ich je gehabt habe“, meinte der neue Vorsitzende, „es ist mir nicht leichtgefallen, für das Amt zu kandidieren. Bezirksvorsitzender zu sein, ist eine ­Herausforderung, die nicht nur am Feierabend zu erledigen ist. Aber mit meinem Team wird der Spielbetrieb laufen und sich alles in ruhigen Bahnen bewegen.“

Sein Team, dazu zählen Johannes Veit, der nicht mit seinem Namensvetter Rainer verwandt ist, als neuer Bezirksspielleiter und Andreas Gerstenberg als Bezirkssportgerichtsvorsitzender, die beide ebenso wie Rainer Veit mit großer Mehrheit in ihr Amt gewählt wurden. Außerdem waren Torsten Krautz (Bezirksjugendleiter), Josef Roth (Kassierer) und Bezirksschiedsrichterobmann Hardy Wolf bereits im Vorfeld gewählt worden und wurden bestätigt. Außerdem berief Rainer Veit Harald Kuhn, Janusz Szuta, Christian Keim, Sandra Grill und Manfred Kugel in den elfköpfigen ­Vorstand.

„Größte Herausforderung“

Rainer Domberg, der kommissarische Schatzmeister des Württembergischen Fußballverbandes (WFV), freute sich darüber, dass es der Bezirk Neckar/Fils nach den turbulenten vergangenen Monaten geschafft habe, sich aus eigener Kraft neu aufzustellen. Der WFV werde auf den Wunsch der Vereine nach flexibleren Anstoßzeiten eingehen, versprach er. Demnächst werde deshalb die Spielordnung des Verbandes geändert. Rainer Veit warnte allerdings vor Wildwuchs. Seinen Vorstellungen nach sollte jeder Verein maximal zwei Mal pro Runde die Möglichkeit haben, die Anstoßzeit zu ändern.

Der nächste Bezirkstag in drei Jahren findet erneut in der Jesinger Gemeindehalle statt. Wolfgang Karczewski