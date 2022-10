Und täglich grüßt das Murmeltier: In der vergangenen Saison verlor der Göppinger SV in der Fußball-Oberliga sein Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers mit 0:1. Der Torschütze damals: Kevin Dicklhuber. An diesem Freitag trafen beide Teams im Spitzenspiel erneut an der Hohenstaufenstraße aufe...