Fußball Göppinger sind heiß auf SSV

Andreas Böhringer

Es ist einfach traumhaft, ich freue mich jetzt schon“, ist bei Gianni Coveli die Vorfreude auf das Gastspiel beim SSV Reutlingen zu spüren. Der Klassenerhalt ist längst perfekt, sodass seine Schützlinge heute Abend um 19.30 Uhr ohne Druck in diesen Vergleich gehen und die „tolle Atmosphäre“ im zweitliga-tauglichen Stadion an der Kreuzeiche genießen können.

Dabei denkt der Göppinger Übungsleiter nicht nur an den traditionell stimmgewaltigen Anhang der Gastgeber, sondern auch die SV-Fans, die zahlreich mitfahren werden. „Wir haben jetzt auch so etwas wie eine Fan-Kultur“, freut sich Trainer Coveli über die Unterstützung von den Rängen, wo immer mehr die rot-schwarzen Vereinsfarben gesehen werden.

Nicht nur für den Trainer, sondern auch für Francis Ubabuike ist das Duell etwas ganz Besonderes, denn der Offensivakteur kam im August 2017 aus Reutlingen an die Hohenstaufenstraße. Der Sportverein litt zum damaligen Zeitpunkt unter großen Verletzungssorgen und verpflichtete den gebürtigen Nigerianer kurz vor dem Punktspielstart und landete damit einen richtig guten Griff. Der 23-Jährige entwickelte sich nach einer gewissen Eingewöhnungszeit zu einem wichtigen Mosaikstein in Covelis Konzept. Sieben Tore in 26 Einsätzen dokumentieren seinen Wert für den Sportverein, wo der trickreiche Flügelstürmer bevorzugt auf der linken Bahn aufläuft und mit Shaibou Oubeyapwa eine gut funktionierende Flügelzange bildet, die für viel Betrieb in der Offensive sorgt.

Beim 4:2-Sieg gegen den KSC wurde Ubabuike eingewechselt und traf zum Endstand. „In der ersten Halbzeit hat im Angriffsspiel nicht viel geklappt, wir haben den Ball hauptsächlich hinten rum gespielt“, analysiert er das Geschehen. Nach dem Seitenwechsel lief es dann wesentlich besser und in den Aktionen war mehr Zug Richtung KSC-Gehäuse zu erkennen, „deshalb haben wir auch die Tore gemacht.“

Vor seiner Zeit in Reutlingen war Ubabuike für den VfL Nagold in der Verbandsliga am Ball, „ich habe zu beiden Vereinen noch Kontakt, bei Reutlingen unter anderem mit dem Präsidenten, mit dem ich mich sehr gut verstehe“, erklärt Ubabuike, der sich auf das Wiedersehen mit seinen Ex-Kollegen freut: „Das wird ein sehr interessantes Spiel für mich. Wir werden motiviert sein, wollen ein gutes Spiel machen und gewinnen. Möglich ist das, denn wir sind gut drauf.“ Beim früheren Zweitligisten hat seit der Winterpause der frühere Coach des CfR Pforzheim, Teo Rus, das Sagen. Reutlingen belegt im Augenblick den zehnten Rang – ein Abschneiden, das bei den Ansprüchen und Möglichkeiten des SSV nicht zufriedenstellen kann. Dementsprechend richten sich die Blicke auf die kommende Saison und es wurden bereits einige Neuverpflichtungen unter Dach und Fach gebracht.

Zu einer kolportierten Rückkehr an die Kreuzeiche möchte sich Francis Ubabuike nicht äußern, doch Fakt ist, dass der Vertrag des pfeilschnellen Linksfußes ausläuft.

Wie bei Oubeyapwa, dessen Kontrakt ebenfalls endet und dem ein Angebot aus der 3. Liga vorliegen soll, wollen die SV-Verantwortlichen die Arbeitspapiere lieber heute als morgen verlängern. Den Akteuren wurde vom Verein eine Frist gesetzt, bis wann sie sich entscheiden müssen.

„Ich bin noch am überlegen, in den nächsten ein, zwei Wochen werde ich die Entscheidung treffen“, äußert sich Ubabuike, der sich einen Verbleib vorstellen kann: „Ich verstehe mich mit den Jungs und den Trainern sehr gut, es macht mir hier viel Spaß.“

Neben diesem Duo ist weiterhin die Zukunft von Franco Petruso, Max Ziesche und Nebih Kadrija offen.

Da die Kadergröße ungefähr gleich bleiben soll, wird es beim Sportverein ähnlich viele Zu- wie Abgänge geben. Verschiedene Spieler trainierten zur Probe mit und wurden vom Trainergespann getestet, mögliche Verpflichtungen hängen aber direkt vom Ausgang der Gespräche mit dem Quintett ab.