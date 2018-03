Fußball Göppingen will Serie ausbauen

Göppingen / Markus Munz

Parallel zum aktuellen sportlichen Erfolg mit acht Punkten aus den vier Spielen im Kalenderjahr 2018 und insgesamt zwölf ungeschlagenen Spielen hintereinander, konnten die Verantwortlichen beim Fußball-Oberligisten SV Göppingen auch abseits des Rasens positive Nachrichten vermelden. Zuletzt haben Gent Cerimi und Domenico Botta ihre Verträge jeweils bis zum Jahr 2020 verlängert.

„Wir haben ein richtig gutes Team, ein ruhiges Umfeld, mit dem Trainer verstehe ich mich auch gut, also freue ich mich, dass ich beim Sportverein verlängern durfte“, gibt Botta den Vertrauensbeweis nach langer Verletzung zurück. Der 30-Jährige will noch einmal richtig angreifen. Für den dreifachen Familienvater aus Stuttgart stand nie zur Debatte, dass der Anfang 2017 erlittene Kreuzbandriss womöglich das Karriereende bedeuten könnte: „Mir war klar, dass ich wiederkommen möchte. Wer mich kennt, der weiß, dass ich für Fußball alles reinschmeiße.“

Der Mittelstürmer kommt von Woche zu Woche körperlich besser in Form. Nach dem 4:0 gegen Oberachern hob ihn Trainer Gianni Coveli für seinen Einsatz bei der Arbeit gegen den Ball hervor. „Ich bin nach der schweren Verletzung gut reingekommen und merke nach 90 Minuten, dass noch Kraft nachkommt“, berichtet Botta, dem nur noch wenige Spiele bis zum Erreichen der Top-Verfassung fehlen, „ich bin auf einem guten Weg und will dabei auch die jüngeren Spieler läuferisch und kämpferisch mitziehen, denn nur wenn wir mehr laufen als der Gegner, kommt dann auch das spielerische Element zum Tragen.“

In den nächsten Partien kommt die Serie des Sportvereins auf den Prüfstand. Am heutigen Samstag um 15 Uhr geht es zum Dritten SGV Freiberg mit Oberliga-Torschützenkönig Marcel Sökler, der am Mittwoch beim 3:2 gegen die Neckarsulmer Sportunion seine Saisontreffer 21 und 22 erzielte. Am Gründonnerstag kommt Spitzenreiter TSG Balingen nach Göppingen, nach Ostern der Zweite Villingen. In den nächsten beiden Partien fehlt zudem nochmals Mittelfeldmann Domenic Brück wegen seiner Roten Karte aus dem Pforzheim-Spiel.

„Es kommen interessante Aufgaben. Die Gegner sind stark, wir haben keine Angst, müssen aber unsere beste Performance rausholen, um zu punkten“, weiß Botta. Der ganz große Druck im Kampf um den Klassenerhalt sei aktuell nicht da, aber „wir müssen immer weiterarbeiten und uns auch selbst Druck machen, bis wir die nötigen Punkte zusammen haben, denn solange gilt das Ziel Klassenerhalt“, sagt der Angreifer, „dafür müssen wir auch weiterhin über die mannschaftliche Geschlossenheit kommen.“

Info Es besteht Mitfahrgelegenheit im Mannschaftsbus. Abfahrt ist um 12 Uhr am SV-Stadion.