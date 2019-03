Fußball-Oberliga Göppingen stolpert auf holprigem Grün

Pforzheim / Angelika Doster

Die erste Chance auf schwierigem Untergrund hatten die Göppinger, doch CfR-Keeper Manuel Salz klärte die brenzlige Situation, die durch Kevin Dicklhuber entstanden war (15.). Kurz darauf hatte Zimran SV-Kapitän Oliver Stierle umspielt, Torwart Kevin Rombach faustete das Leder weg. Dann setzte sich Iurii Kotiukov durch und bediente Pavlos Osipidis, dessen Flanke dann aber etwas zu ungenau kam.

Schon nach 25 Minuten musste SV-Trainer Gianni Coveli den ersten Wechsel vornehmen, als der wiederholt gefoulte Marc Mägerle verletzt vom Platz humpelte. Die nächsten Möglichkeiten in einer schwachen ersten Hälfte hatte zwar der Sportverein, aber kein Abschluss war von Erfolg gekrönt. Zunächst verzog Tarik Serour aus spitzem Winkel (26.), ein sehenswerter Freistoß von Chris Loser wurde abgeblockt (27.), der Nachschuss von Domenik Brück blieb in der CfR-Defensive hängen.

Pforzheim wird aggressiver

Die Gastgeber gingen dann etwas aggressiver zu Werke, Kotiukov wurde an der Strafraumgrenze gefoult, der folgende Loser-Freistoß wurde gerade noch zur Ecke gelenkt (32.). Kurz vor der Halbzeit nutzte Pforzheim seine erste richtige Torchance eiskalt. Zunächst war eine elfmeterverdächtige Situation im Göppinger Strafraum entstanden, auf den fälligen Pfiff von Schiedsrichter Marcel Göpferich wartend, stellte die SV-Abwehr das Spielen ein. Die Gastgeber waren hellwach und Dominik Salz erzielte per Kopf komplett frei das 1:0 (40.). Nur drei Minuten später hätte erneut Salz per Kopf erhöhen können, verfehlte aber knapp.

Im zweiten Durchgang kamen Michael Renner und Maximilian Ziesche für Kotiukov und Serour. Die Heimmannschaft kam mit dem Tor im Rücken besser aus der Kabine und versuchte nun schnell den Sack zuzumachen. Tim Oman köpfte knapp über das Tor, ein nicht ungefährlicher Freistoß von Fatih Ceylan wurde abgewehrt. Das Göppinger Spiel hatte gute Ansätze, aber zu viele Fehler im Aufbauspiel. Fehlende Übersicht beim letzten Pass in die Spitze machten es nicht einfacher, den angestrebten Ausgleichstreffer zu erzielen. Nach einer Stunde kassierten die Gäste den zweiten Pforzheimer Treffer. Ein Freistoß von Ceylan aus halblinker Position fand den Kopf von Cristescu, der zum spielentscheidenden 2:0 traf.

Göppingen versuchte alles, ein Freistoß von Dicklhuber pfiff durch die Mauer neben das Tor. Kurz darauf lenkte Keeper Salz einen Schuss von Dicklhuber gerade noch zur Ecke. Weitere zwei Minuten später musste er erneut retten, diesmal vor Tobias Clauß, der aus kurzer Distanz sein Glück versuchte. Pforzheim verwaltete den Vorsprung und verlegte sich auf gelegentliche Konter, die die SV-Abwehr jedoch im Griff hatte. Renner nahm in der 76. Minute ein tolles Zuspiel von Morgan Faßbender auf und hob dann das Leder aber etwas zu hoch.

Hackentrick ungefährlich

Kurz vor Ende der Partie folgten noch zwei tolle Offensivszenen der Göppinger. Zunächst kam Faßbender nach einem Querpass von Osipidis nur einen Tick zu spät, dann versuchte es Dicklhuber mit einem Hackentrick, den Schlussmann Salz jedoch mühelos aufnahm.

In der Nachspielzeit kamen die Gäste dann noch zum Ehrentreffer, als Osipidis im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Den fälligen Elfer verwandelte Dicklhuber sicher. Direkt danach pfiff der Unparteiische die Partie ab. Letztendlich gewann das effektivere Team verdient.

CfR Pforzheim: M. Salz – Cristescu, Saito (72. Delic), von Nordheim (46. Ratifo), Zinram, Tardelli, D. Salz, Grupp, Oman (80. Masurica), Jourdan, Ceylan.

SV Göppingen: Rombach – Clauß, Loser, Serour (46. Renner), Stierle, Dicklhuber, Brück, Mägerle (25. Cerimi), Osipidis, Schwarz (71. Faßbender), Kotiukov (46. Ziesche).

SR: Göpferich (Bad Schönborn).

Tore: 1:0 D. Salz (41.), 2:0 Cristescu (61.), 2:1 Dicklhuber (93./FE).

Zuschauer: 400.