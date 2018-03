Fußball Göppingen nutzt seine Torchancen besser

Göppingen / Angelika Doster

Im Testspiel gegen den Regionalligisten SSV Ulm 1846 hatte der Göppinger Sportverein gestern Abend dank besserer Chancenverwertung mit 3:2 die Nase vorn.

Für den Regionalligisten SSV Ulm 1846, 14. der Tabelle, steht in der zweiten Saisonhälfte der Kampf gegen den Abstieg im Mittelpunkt. So nutzt Trainer Tobias Flitsch das bevorstehende freie Wochenende zu Testspielen – das nächste folgt am Freitag um 18.30 Uhr beim SV Ebersbach.

Gestern Abend legten die Gäste vor und waren zu Beginn das agilere Team. In der 4. Minute brachte Marc Mägerle einen Ulmer Angreifer im Strafraum zu Fall. Den fälligen Strafstoß verwandelte Ardian Morina zum 0:1.

Nach rund einer Viertelstunde fanden die Platzherren besser ins Spiel und nutzten die erste Torchance zum Ausgleichstreffer. Nach einem gelungenen Angriff traf Francis Ubabuike in der 14. Minute zum 1:1. Es folgte ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Für Göppingen hätten zweimal Ubabuike und einmal Pavlos Osipidis erhöhen können, auf Ulmer Seite führten drei hochkarätige Möglichkeiten wegen Abseits nicht zum Erfolg. So ging es mit einem gerechten Unentschieden in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste erneut das agilere Team, dennoch erzielten die Platzherren das 2:1 durch Ender Özcan in der 55. Minute. Zwei Zeigerumdrehungen später kamen die Ulmer erneut zum Elfmeter, nachdem Isaac Houssou einen Ulmer von den Beinen holte. Christian Sauter vergab die Chance auf den Ausgleich. Es dauerte bis zur 70. Minute, ehe Steffen Kienle ausglich. In der 82. Minute stellte Maximilian Zie­sche den 3:2-Endstand her und bescherte dem Sportverein den Sieg. Angelika Doster

SV Göppingen: Rombach (45. Schleicher), Staiger (45. Ziesche), Cerimi (45. Kadrija), Stierle (45. Houssou), Kotiukov, Dicklhuber, Renner (45. Özcan), Mägerle, Osipidis, Schwarz, Ubabuike (45. Oubeyapwa).

SSV Ulm 1846: Betz, Bradara, Schindele, Krebs, Reichert, Rathgeber, Morina, Schmidts, Bagceci, Kienle, Sauter.

Tore: 0:1 Morina (4./FE), 1:1 Ubabuike (14.), 2:1 Özcan (55.), 2:2 Kienle (79.), 3:2 Ziesche (82.).