Fußball Gipfeltreffen in Heiningen

Heiningen / Andreas Böhringer

Mehr Spitzenspiel geht nicht, wenn der FC Heiningen und der TSGV Waldstetten im Voralb-Sportpark die Klingen kreuzen. Beide Klubs weisen 45 Zähler auf (Heiningen hat eine Partie weniger) und können vom Rest der Liga nur noch mit dem Fernglas erkannt werden, so dass die Kontrahenten wohl unter sich ausmachen, wer direkt in die Verbandsliga aufsteigt und wer in die Relegation muss. Für Denis Egger steht das Duo mit Recht ganz oben: „Beide agieren konstant und schenken sich im Leistungsvermögen nicht viel.“

Vielleicht waren die Akteure zuletzt gedanklich schon zu sehr mit diesem Knaller beschäftigt, denn es setzte unerwartete Niederlagen („Man sieht, dass beide Teams keine Roboter sind.“) – die Sinne sollten also hüben wie drüben umso geschärfter sein. Zur Tagesordnung übergehen wollte Egger nach dem 0:4 in Hofherrnweiler allerdings nicht. „Die Niederlage einfach abzuhaken ist leicht gesagt. Wenn wir so auftreten, holen wir gegen keinen Gegner was. Es war ein Kollektivausfall“, kritisiert der FC-Übungsleiter seine Schützlinge, ist aber von deren Einstellung überzeugt: „Wir werden das aufarbeiten und uns gegen Waldstetten anders präsentieren, da bin ich sicher.“

Egger bescheinigt Waldstetten eine hohe Qualität und warnt seine Mannen vor dem starken Umschaltspiel, „das machen sie überragend“, und den gefährlichen Standards der Mannschaft von Mirko Doll. „Ich habe eine Vorstellung, wie wir Wald­stetten begegnen wollen“, spricht Egger den Matchplan an, will dabei aber gar nicht zu sehr auf den Gegner schauen, „das habe ich vor Hofherrnweiler vielleicht zu viel getan.“ Stattdessen erwartet der 29-Jährige von seinem Ensemble, dass es seine Stärken zeigt und das vorgegebene Konzept realisiert: „Wenn es jeder umsetzt, wird es gut.“ Dabei weiß er noch nicht, auf wen er setzen kann, denn ausgerechnet jetzt gibt es angeschlagene Spieler. In Hofherrnweiler musste Torhüter Marius Funk nach dem Aufwärmen passen, doch er signalisierte bereits Einsatzbereitschaft. Die Schlüsselspieler Dominik Mader (Knie/Oberschenkel) sowie Benjamin Kern (Wade) mussten verletzt ausscheiden. „Das wären ganz herbe Verluste“, hofft der Coach auf den Einsatz seiner Leistungsträger. Daneben könnte auch Kevin Gromer nach seiner Sprunggelenksverletzung wieder im Aufgebot stehen. Der rechte Mittelfeldspieler trainierte vergangene Woche individuell und nahm an den Übungseinheiten am Dienstag und Mittwoch teil.

In diesem vermeintlichen Duell auf Augenhöhe werden die berühmten Kleinigkeiten entscheiden, so Egger, für den klar ist: „Wir wollen unseren Heimnimbus wahren.“ Unabhängig von der Bedeutung freut sich der Coach der Schwarz-Gelben einfach auf die 90 Minuten: „Erster gegen Zweiter, Flutlicht, das Wetter scheint auch mitzumachen, es spricht alles für ein tolles Spiel.“

Nur zwei Tage nach dem mit 0:2 verlorenen WFV-Pokal-Viertelfinale ist der SV Ebersbach wieder aktiv. Die Radojevic-Elf gastiert heute (19 Uhr) beim designierten Absteiger FV 09 Nürtingen, am Sonntag beschließt aus Kreis-Sicht der TSV Bad Boll den Spieltag mit dem Auftritt beim TV Echterdingen.