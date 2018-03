Fußball Geiger geht, Manuel Doll übernimmt

Bad Boll / Wolfgang Karczewski

Ab kommenden Sommer wird beim Fußball-Landesligisten TSV Bad Boll ein neuer Trainer das Sagen haben: Manuel Doll übernimmt den Posten von Benjamin Geiger, der den Verein nach dreieinhalb Jahren verlässt. Das teilte der TSV gestern mit.

Die Zusammenarbeit zwischen Geiger (oberes Bild) und dem Klub werde im Juni in gegenseitigem Einvernehmen beendet, heißt es in einer Pressemitteilung. Geiger hatte in der Saison 2014/15 als Spieler wesentlichen Anteil am Klassenerhalt. Trainer der damaligen Mannschaft war Mirko Doll, dessen jüngerer Bruder Manuel (unteres Bild) künftig auf der Bad Boller Kommandobrücke stehen wird. Nach seiner Spielerkarriere führte Geiger als Trainer den TSV bis in die Relegationsspiele zur Verbandsliga, in denen man nur knapp am Aufstieg ­scheiterte.

Sowohl Geiger als auch der TSV Bad Boll wollen in der kommenden Saison neue Wege einschlagen, heißt es zu den Gründen für die Trennung. Vorrangiges Ziel in der aktuellen Spielzeit bleibe der Klassenerhalt. Derzeit rangiert der Klub auf Platz elf mit fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Am Sonntag um 15 Uhr ­empfangen die Bad Boller im ersten Spiel nach der Winterpause den TSV ­Wei­limdorf. Geiger möchte auch in der nächsten Saison im Trainergeschäft arbeiten. „Es gibt bereits einen losen Kontakt, aber noch ist nichts konkret“, sagte er gestern.

Geigers Nachfolger auf der Boller Trainerbank ist ein alter Bekannter im Erlengarten: Manuel Doll ist gebürtiger Bad Boller und stand früher unter anderem beim Sportverein Göppingen im Tor. Seit mehr als drei Jahren trainiert er den Bezirksligisten FSV Waiblingen. Somit könnte es in der kommenden Saison in der Landesliga ein Trainerduell der beiden Doll-Brüder geben, denn Mirko Doll coacht den Bad Boller Landesliga-Konkurrenten TSGV Waldstetten. Sein Vertrag beim TSGV, der sich berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die Verbandsliga macht, wurde erst vor kurzem verlängert. Derzeit rangiert Waldstetten auf Platz zwei, der zur Teilnahme an den Relega­tions- spielen berechtigt, vier Punkte hinter Primus FC Heiningen.

Gemeinsam mit dem neuen Trainer Manuel Doll will der TSV Bad Boll „den weiteren Verjüngungsprozess mit talentierten Spielern aus der Umgebung in Kombination mit dem erfahrenen Stammpersonal fortsetzen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Wolfgang Karczewski