Fußball-Landesliga Gäste im Stil einer Spitzenmannschaft

Bad Boll / Adolf Schöllkopf

Der Aufsteiger machte geschickt die Räume eng und glänzte durch eine fast schon gnadenlose Effektivität im Torabschluss. Der TSV Bad Boll hingegen hatte trotz vor allem in der ersten Halbzeit höheren Spielanteilen keine entscheidende Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor. Die Chancen, die sich für den TSV Bad Boll ergaben, wurden allesamt, wie schon so oft in dieser Saison, nicht genutzt. Dazu kamen in dieser Partie zwei kapitale eigene Fehler, die vom TSV Oberensingen konsequent und spielentscheidend genutzt wurden. Dadurch läßt sich die achte Bad Boller Niederlage im zehnten Spiel relativ einfach erklären.

Die Partie vor 150 Zuschauern nahm sofort Fahrt auf. Bereits nach sechs Minuten setzte Ober­ensingens Latte seinen Mitspieler Crisigiovanni in Szene. Der verpasste in zentraler Position die Führung der Gäste nur um Haaresbreite. Bad Boll antwortete prompt. Nach Flanke von Sebastian Aust klärte Holzwarth im Oberensinger Tor einen wuchtigen Ammon-Kopfball im Nachfassen. Die Führung der Gäste dann in der 10. Minute nach Stellungsfehler in der Bad Boller Abwehr. Kühnert tauchte alleine vor Bad Bolls Torhüter Wolf auf und schob überlegt und unhaltbar zum 0:1 ein. Bad Boll antwortete mit wütenden Angriffen und drängte mit Macht auf den Ausgleich. Einen Schuss von Jux aus 16 Metern kratzte Holzwarth mit allerletztem Einsatz von der Torlinie (19.). Dann die 27. Minute. Aus Bad Boller Sicht ein klares Handspiel im Strafraum des TSV Oberensingen, das der ansonsten sehr gut leitende Schiedsrichter Manuel Schmauß aber nicht ahndete. Kivotidis setzte in der direkt folgenden Aktion einen Seitfallzieher knapp über die Querlatte. Weitere Boller Gelegenheiten durch Persch (36.) und Jux (41.) blieben ungenutzt. Mit dem Halbzeitpfiff klärte ein Oberensinger eine Direktabnahme von Ammon für seinen bereits geschlagenen Torhüter auf der Linie.

In der zweiten Halbzeit ließ der Angriffsdruck des TSV Bad Boll nach, Oberensingen konnte sich aus der Umklammerung der ersten Halbzeit befreien. Die Entscheidung für den TSV Oberensingen dann in der 58. Minute. Ein Einwurf des TSV Bad Boll in der gegnerischen Hälfte landete direkt beim Gegner, der nach einem sehenswerten Konter durch Latte das 0:2 erzielte. Danach verwaltete der Gast das Ergebnis clever und im Stil einer Spitzenmannschaft. Adolf Schöllkopf

TSV Bad Boll: Wolf – Philipp, Kivotidis, Ammon (80. Rapp), Persch, S. Aust, H. Aust, Jux (69. Damanti), M. Aust (69. Traballano), Pradler, Hartmann.