Die Saison hat gerade erst richtig begonnen, da steht dem Fußball-Landesligisten SC Geislingen schon ein Highlight ins Haus respektive Stadion: Durch einen deutlichen 8:0-Erfolg gegen den TSV Köngen ist der Sport-Club in die zweite Runde des WFV-Pokals eingezogen und empfängt nun morgen, Mittwoch, 18.30 Uhr, den Regionalligisten VfR Aalen im Eybacher Tal. Die Aalener hatten sich in der ersten Runde erst mit einem Tor in der Nachspielzeit beim ...