Teil drei der Englischen Woche steht an: Nach dem Auswärtsspiel in Gmünd (0:6) und dem Heimspiel gegen Pfullingen (2:2) geht es nun am Samstag (14 Uhr) zur TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Dass sich die beiden Teams zuletzt bei einem Punktspiel gegenüberstanden, ist schon ein paar Jährchen her. ...