Am Ende fragte sich jeder: Wie um alles in der Welt hat der TSV Ilshofen dieses Spiel gewonnen? Mit 0:1 verließ Fußball-Verbandsligist SC Geislingen den Rasen, der Gastgeber hatte über 90 Minuten samt Nachspielzeit keine Sekunde lang als das gewirkt, was er war: der haushohe Favorit.

Verlierer weg...