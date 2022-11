Und schon ist die Hälfte der Saison zu Ende: In der Fußball-Verbandsliga steht an diesem Wochenende der letzte Hinrundenspieltag an, bereits am Freitag machte Pfullingen gegen Rutesheim den Anfang (6:0). Für den SC Geislingen bedeutet das, dass er im Erfolgsfalle und abhängig von anderen Ergebni...