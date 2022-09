Man wächst mit seinen Aufgaben, heißt es. Fußball-Verbandsligist SC Geislingen muss bei der nächsten Aufgabe über sich hinauswachsen: Am Samstag kommt Calcio Leinfelden-Echterdingen, der sich vorigen Sonntag mit dem sechsten Sieg in Folge an die Spitze gespielt hat.