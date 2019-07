Bei ihren Verpflichtungen setzen die Heininger Verantwortlichen den im letzten Jahr eingeschlagenen Weg fort. „Wir wollen jungen Talenten aus dem Umkreis eine Chance geben“, unterstreicht Teammanager Steffen Bantle, „Ziel war es, den Kader zu verbreitern und unseren Stamm, den wir halten konnten, zu ergänzen.“

Das Gerüst der neuen Verbandsliga-Mannschaft dürften die Spieler bilden, die in der abgelaufenen Runde souverän den Klassenerhalt schafften. Einzig Dominik Mader musste der FC Heiningen in Richtung Ebersbach ziehen lassen. Weil sich zudem Lennart Zaglauer am Saisonende das Kreuzband gerissen hat, fehlt Trainer Denis Egger zum Saisonstart gleich das Sturmduo.

Den Neuzugängen im Angriff wie Yannick Ruther vom SC Geislingen oder Dogukan Dogan vom TSV Weilheim kommt daher die größte Bedeutung zu. Ihnen geht aber die Verbandsliga-Erfahrung ab. „Es wird sicher für den einen oder anderen eine große Herausforderung, aber wir trauen den Jungs zu, dass sie sich durchsetzen“, sagt Bantle, „die Qualität ist da. Als erstes müssen sie sich an das Tempo gewöhnen und sich die Fitness erarbeiten.“ Sofort weiterhelfen dürfte dem FC ­Heiningen Mittelfeldspieler Marius Nuding. Den 27-Jährigen ­verpflichtete Bantle von Landesligist TSV Schornbach, davor spielte Nuding über Jahre bei Nor­mannia Gmünd in Verbands- und Oberliga. Er könnte im Zentrum neben Regisseur Benjamin Kern eine tragende Rolle übernehmen.

Das Heininger Ziel ist auch im zweiten Jahr nach dem Aufstieg der Klassenerhalt. „Es wird definitiv schwerer als letztes Jahr“, meint der Heininger Teammanager, „mit Gmünd und Backnang sind zwei Kaliber aus der Oberliga dazugekommen, zudem wird es aller Voraussicht nach fünf Absteiger geben. Und uns erwartet ein knackiges Auftaktprogramm.“

Nach dem Heimspiel gegen Vorjahresvize FSV Hollenbach geht es nach Ehingen-Süd, wo sich die Heininger am letzten Spieltag eine 0:6-Packung einfingen. „Das letzte Jahr lief perfekt, wir hatten auch das Glück und sind von Verletzungen verschont geblieben“, erklärt Bantle, „Dominik Mader zu ersetzen, wird sehr schwierig. Wir wollen aber in erster Linie wieder über das Kollektiv kommen und damit am Ende über dem Strich stehen.“

Neuzugänge FC Heiningen

Tor: Emre Tekin (26, SG TT Göppingen), Niklas Kurz (18, eigene Jugend). Mittelfeld/Angriff: Justin Hrabar (18, TSV Weilheim), Denis Vrljicak (18, CfR Pforzheim), Roberto Nicolosi (18, Normannia Gmünd), Daniel Dominkovic (20, TSV Weilheim), Fatih Hamamci (26, SG TT Göppingen), Marius Nuding (27, TSV Schornbach), Dogukan Dogan (19, TSV Weilheim), Yannick Ruther (23, SC Geislingen).

Info Am morgigen Mittwoch um 19 Uhr tritt der FC Heiningen zu einem Testspiel beim SV Göppingen an.