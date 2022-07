In sein 15. Jahr in der Fußball-Landesliga geht der TSV Bad Boll. An der Zielsetzung ändert sich beim „Dino“ grundsätzlich nichts. „Wir wollen eine ruhige Saison spielen, wissen aber auch, dass es wieder bis zum Schluss ein harter Kampf um den Klassenerhalt werden könnte“, sagt Roberto P...