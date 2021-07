Es war schon ein irrer Ritt, den die TG Böhmenkirch in den beiden vergangenen Spielzeiten in der Fußball-Kreisliga A 3 hingelegt hat: Zur Saison 2019/20 als Meister der B9 aufgestiegen – für Böhmenkirch war das zugleich die Rückkehr in diese Spielklasse nach neun langen Jahren –, ging es ...