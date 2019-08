Bei bestem Freibadwetter bekamen die 250 Zuschauer von Anfang an eine temporeiche Partie zu sehen, wobei der Gastgeber in der 15. Minute gleich seine erste Torchance zur 1:0-Führung nutzte. Dominik Mader trieb das Leder durchs Mittelfeld und spielte mit seinem Gassenball Chris Baumgartner frei, der uneigennützig allein vor dem Torwart quer auf Daniel Schmidt legte. Dieser hatte keine Mühe, den schönen Spielzug mit dem Treffer zu veredeln.

Der Gastgeber blieb weiter am Drücker und hatte fünf Minuten nach dem Treffer zum 1:0 eine gute Gelegenheit, seine Führung auszubauen, als Chris Baumgartner einen Querpass erahnte und mit seinem 20-Meter-Schuss den Keeper zu einer Parade zwang. Die Gäste zeigten in Ansätzen ihre spielerische Stärke, doch spätestens am Strafraum waren sie gegen eine aufmerksame Ebersbacher Hintermannschaft mit ihrem Latein am Ende.

Wenn der Gastgeber das Tempo anzog, schlichen sich Fehler in der Neu-Ulmer Mannschaft ein, wie in der 38. Minute, als wieder Dominik Mader der Ausgangspunkt war. Der Routinier spielte Jannik Froschauer schön frei, doch dessen Abschluss konnte der Gäste-Torwart an den Pfosten lenken. Den Nachschuss von Maik Lissner aus kurzer Distanz klärte ein Abwehrspieler auf der Torlinie. Diesmal setzte Jannik Froschauer nach und wurde dabei von einem Abwehrspieler im Strafraum zu Fall gebracht, was zu einem Strafstoß führte. Ebersbachs Kapitän Pietro Maglio verwandelte diesen sicher zur 2:0-Führung.

In der 45. Minute konnten sich die Gäste schön bis in den Strafraum kombinieren, doch beim Abschluss waren sie zu verspielt und vertändelten unnötig den Ball. Kurz darauf gab es 17 Meter vor dem Ebersbacher Tor einen Freistoß für die Gäste, den Malheiro einen halben Meter übers Tor zirkelte.

Mit viel Schwung kamen die Gäste aus der Kabine, Ebersbach hatte den Verwaltungsmodus aktiviert. Dies rächte sich fast in der 58. Minute, als Aksoy mit seinem 30-Meter-Hammer das Lattenkreuz wackeln ließ. Der kurz zuvor eingewechselte Franco Petruso war Wegbereiter der ersten SV-Torchance im zweiten Durchgang. Sein herrlicher Gassenball auf Can Kanarya brachte diesen in eine gute Position. Er bediente Mader, der für Daniel Schmidt auflegte. Dieser konnte sich die Ecke aussuchen, drosch aber die Kugel mit Rücklage weit übers Tor. Nach einem Eckball für die Gäste in der 64. Minute kam ein Neu-Ulmer frei zum Kopfball, doch Torwart Malte Quiceno Mainka parierte glänzend. Mit dem eingewechselten Dominik Breit hatte Trainer Radojevic ein glückliches Händchen, denn dieser zog in der 69. Minute auf dem rechten Flügel davon und spielte auf den mitgelaufenen Innenverteidiger Lars Grünenwald, der aus fünf Metern zum scheinbar vorentscheidenden 3:0 traf.

Die nicht aufsteckenden Gäste verkürzten in der 75. Minute zum 1:3, als Endres eine Freistoßflanke mit dem Kopf verlängerte. Unnötig spannend wurde es fünf Minuten später, als Karasoy nach einer Ecke aus fünf Metern frei zum Schuss kam, der Torwart den Ball sicher fing, aber der Schiedsrichter-Assistent Fabian Boneberg zur Verwunderung vieler den Ball hinter der Torlinie sah – somit stand es plötzlich nur noch 2:3. Dadurch musste der SV Ebersbach noch bangen und zudem sechs lange Nachspielzeit-Minuten überstehen, um dann die drei Punkte auf der Habenseite zu verbuchen.

SV Ebersbach: Quiceno Mainka – Kanarya, Grahic, Grünenwald, Uluköyli, Schmidt (74. Waggershauser), Maglio, Lissner (65. Breit), Mader (88. Magno), Baumgartner, Froschauer (60. Petruso).