Mit drei Punkten im Gepäck traten die Rot-Schwarzen die Heimreise aus Dorfmerkingen an. Dass die Gastgeber kein einfacher Gegner sein würden, war den Göppingern bereits vor dem Spiel bewusst. Dementsprechend begann die Partie auch holprig für die Elf von Trainer Gianni Coveli. Bereits nach einer Minute kam man in Rückstand, nachdem Schiedsrichter Becker auf Strafstoß entschieden hatte, der von den Dorfmerkingern verwandelt wurde. Im weiteren Verlauf des Spiels hielt die SV-Defensive aber dicht und ließ nichts mehr zu gegen einen unermüdlich kämpfenden Gastgeber. In der elften Minute zeigte der Sportverein seine Klasse und glich durch Marcel Avdic aus. Im zweiten Durchgang erhöhte Tarik Serour mit einem sehenswerten Treffer aus spitzem Winkel in der 50. Minute. Den Schlusspunkt setzte Chris Loser mit dem 1:3 in der 79. Minute.