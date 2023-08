Ein 1:1 gegen den TSV Weilimdorf, ein 0:2 bei Srbija Ulm: Der Start in die Landesliga-Runde verlief für die Kicker des SC Geislingen alles andere als wunschgemäß. Für manche schimmert da schon wieder das Menetekel namens FC Heiningen an der Wand, der bekanntlich von der Verbands- in die Bezirksl...