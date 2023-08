Mit einem 2:2-Unentschieden gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen geht die Testspielserie des Fußball-Landesligisten SC Geislingen zu Ende, am Samstag steht dann der Start in die neue Runde an mit einem Heimspiel gegen den TSV Weilimdorf (15.30 Uhr). Mit der Generalprobe gegen den Verbandsligisten ...