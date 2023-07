Das erste Pflichtspiel der neuen Saison naht – und damit auch das erste Pflichtspiel für Benjamin Bilger als Coach an der Seitenlinie des Fußball-Landesligisten SC Geislingen: Seine Elf empfängt am Samstag (29. Juli/15.30 Uhr) im Eybacher Tal in der zweiten Runde des WFV-Pokals den SV Waldhause...