In der 75. Minute hatte es noch ganz so ausgesehen, als würde Bezirksligist FTSV Kuchen in Holzmaden über den Umweg Relegation den ersten Schritt hin zum verspäteten Klassenerhalt machen. Da stellte Martin Notz auf Vorlage von Christoph Friedrich mit seinem zweiten Treffer die Anzeige auf 2:0. Na...