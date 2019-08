Themen in diesem Artikel Sportverein

Im Heimspiel gegen den FC Rielasingen-Arlen erhielt beim Göppinger Sportverein im Tor Marcel Schleicher den Vorzug vor Kevin Rombach. Gent Cerimi vertrat den erkrankten Matej Maglica in der Abwehr, im Sturm bekam Gentian Lekaj anstelle von Lukas Rösch eine Bewährungschance von Beginn an. Außerdem vertrat Torwarttrainer Florian Mack an der Seitenlinie den urlaubenden Gianni Coveli.

„Der Gegner hat uns heute sehr unter Stress gesetzt, aber die Mannschaft hat sich inzwischen eine Mentalität aufgebaut, dass sie extrem gut damit umgehen kann“, sagte Mack nach dem etwas glücklichen 2:1 (0:0) über die Südbadener, die ihrem Ruf gerecht wurden, kein normaler Aufsteiger zu sein. „Rielasingen hat viel Qualität, das wussten wir. In den entscheidenden Momenten, als das Spiel entschieden wurde, haben wir aber die Ordnung bewahrt“, erklärte Mack.

Den Unterschied zu Gunsten des Sportvereins machte einmal mehr Kevin Dicklhuber aus. In der 72. Minute verwandelte der beste Göppinger Torschütze der Vorsaison einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter, nur sechs Minuten später gelang ihm mit einem präzisen Flachschuss von der Strafraumgrenze das Siegtor. Gian-Luca Wellhäuser hatte für die spielerisch überlegenen Gäste, die schon in Durchgang eins näher am Führungstor waren, kurz nach der Halbzeit verdient das 0:1 erzielt. „Nach dem Rückstand hat man gesehen, was uns auszeichnet, nämlich unsere Moral und dass wir auch noch Qualität von der Bank nachlegen können“, analysierte Dicklhuber.

Tatsächlich drehte der Sportverein erst mit der Einwechslung von Max Ziesche und Marcel Avdic nach knapp 60 Minuten, verbunden mit der Umstellung auf ein 4-4-2-System, richtig auf. Kaum auf dem Platz, inszenierten die Eingewechselten zusammen mit Dicklhuber einen Konter im eigenen Stadion, dem aber Gästetorwart Christian Mendes Cavalcanti mit zwei starken Reaktionen einen Treffer verweigerte (63.). Nachdem Michael Renner aus guter Position verzogen hatte (65.), setzte Dicklhuber sechs Minuten später energisch nach und wurde von Benjamin Winterhalder im Strafraum zu Fall gebracht. „Wir wussten vorher, dass Rielasingen gerade vorne starke Leute drin hat und es heute nicht einfach wird“, erklärte der 30-Jährige, „letztlich drehen wir das Spiel innerhalb von ein paar Minuten und bringen es dann über die Zeit.“

Silvio Battaglia hatte für die Gäste nach Vorarbeit von Christian Mauersberger eine gute Ausgleichschance, zielte aber am Tor vorbei (80.). Der starke Mauersberger zirkelte in der Nachspielzeit einen Schuss in Richtung Göppinger Torwinkel, doch Marcel Schleicher verhinderte mit einer tollen Flugeinlage, dass Rielasingen doch noch einen verdienten Punkt mitnahm.

SV Göppingen: Schleicher – Osipidis, Cerimi (59. Avdic), Stierle, Ivezic, Loser, Schwarz, Dicklhuber, Fassbender (59. Ziesche), Lekaj (79. Di Biccari), Serour (46. Renner).

FC Rielasingen-Arlen: Mendes – Matt, Winterhalder, Berger, Kunze, Wellhäuser (68. Ruberto), Kunz, Rasmus (80. Sadiku), Mauersberger, Plavci, Battaglia.

SR: Tobias Döring (Brigachtal).

Tore: 0:1 Wellhäuser (48.), 1:1, Dicklhuber (72./Foulelfmeter), 2:1 Dicklhuber (78.).

Zuschauer: 450.