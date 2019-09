Die Fußballer des Göppinger Sportvereins haben die Torfabrik der Liga lahmgelegt und ihren 1500 Zuschauern einen weiteren Festtag an der Hohenstaufenstraße beschert. Nach dem 2:0 (2:0) über den VfB Stuttgart II führt das Team von Trainer Gianni Coveli nach sieben Spieltagen die Tabelle der Oberliga weiter an. Coveli verteilte „ein ganz großes Kompliment an alle Spieler auf dem Platz, aber auch auf der Bank und auf der Tribüne“. Es sei von vornherein klar gewesen, „dass es gegen diese Offensivpower heute Schwerstarbeit wird. Das haben alle vom ersten bis zum letzten Moment leidenschaftlich umgesetzt. Wir haben die Passwege zugestellt und auch mit Mut nach vorne gespielt“.

Die gefürchteten VfB-Stürmer Jan Kliment und David Tomic waren bei der Göppinger Abwehr gut aufgehoben. Kliment verließ nach 55 Minuten für Marcel Sökler den Platz, aber auch der Oberliga-Torschützenkönig kam selten in Abschlussposition. Der Sportverein doppelte in Ballnähe und unterband frühzeitig den Spielfluss des Gegners. Der VfB kam meist nur aus der zweiten Reihe zum Abschluss. Diese Schüsse waren für SV-Keeper Marcel Schleicher ebenso wenig ein Problem wie die überwiegend ungenauen Stuttgarter Flanken aus dem Halbfeld.

Vorne öffnete ein nicht ganz unhaltbarer Schuss von Chris Loser den Weg zum Sieg. Loser zog, bedient von Kevin Dicklhuber, von der linken Seite in die Mitte und hielt aus 20 Metern drauf. „Wir kriegen in der Situation keinen Zugriff, obwohl wir eigentlich nicht schlecht stehen“, ärgerte sich VfB-Trainer Paco Vaz. Nur drei Minuten später folgte sogar das 2:0. Matej Maglica verlagerte mit einem langen Ball zu Dicklhuber, der dieses Mal auf der rechten Seite auftauchte und per Kopf zu Pavlos Osipidis in den Strafraum verlängerte. Osipids kreuzte geschickt den Laufweg von Florian Kleinhansl, Schiedsrichter Timo Lämmle zeigte auf den Elfmeterpunkt. Dicklhuber verwandelte sicher. „Heute war von Anfang nur positive Stimmung in der Mannschaft und nach den Toren ging nochmals ein zusätzlicher Ruck durch das Team“, sagte Loser. In Durchgang zwei „mussten wir aufpassen, aber ich war mir relativ sicher, dass wir etwas mitnehmen. Marcel hat zwei Mal überragend gehalten“, fügte Loser an. Paco Vaz anerkannte „unterm Strich einen verdienten Göppinger Sieg. Heute hat sich eine abgezockte Herren-Mannschaft gegen ein verbessertes Jugend-Team durchgesetzt. Hier müssen wir auch körperlich noch dazulernen“.

SV Göppingen: Schleicher – Osipidis, Ivezic, Maglica, Stierle, Loser (90.+1 Frenz), Brück (89. Di Biccari), Schwarz, Avdic (65. Ziesche), Lekaj (54. Serour), Dicklhuber.

VfB Stuttgart II: Hornung – Alonso, Stein (81. Koep), Kober, Kleinhansl, Bätzner (56. Pasalic), Kiefer, Mack (43. Schwaiger), Zografakis, Kliment (56. Sökler), Tomic.

SR: Lämmle (Waiblingen).

Tore: 1:0 Loser (30.), 2:0 Dicklhuber (33./FE).

Zuschauer: 1500.