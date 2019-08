Der SV Westerheim startet ohne Torhüter in die Kreisliga A Alb. Beim Auftakt am Sonntag fehlt das komplette Trio. Ersatz kommt von den Senioren, unter Umständen muss ein 61-Jähriger ran.

Zum Saisonstart fehlen alle drei Keeper aus dem Kader. Stammtorwart Lukas Maute (Sehnenriss in der Hand) und Fabian Ramminger (Schienbeinbruch) fallen nicht nur gegen den FV Asch-Sonderbuch aus. Napholz rechnet mit dem Duo erst in der Rückrunde. Mit Steffen Siegler fällt auch noch der dritte Torhüter aus, immerhin nur aus beruflichen Gründen und nur in den ersten Spielen.

Napholz hat volles Vertrauen kin Hartmut Bohnacker

Am Sonntag muss ein Schlussmann aus der Seniorenabteilung zwischen die Pfosten. Bei einem Turnier in Neidlingen stand Hartmut Bohnacker im Tor. Der ist 61 und noch immer so gut, dass Trainer Peter Napholz „keinerlei Schmerzen“ hätte, auf ihn auch in Punktspielen zurückgreifen zu müssen.

Amstetten hat wenig Sorgen

Auch Aufsteiger SV Amstetten hat einen neuen Trainer. Damit erschöpfen sich bislang die Gemeinsamkeiten mit Westerheim. Mustafa Görkem hat zum Saisonstart gegen den FC Neenstetten bis auf Giuseppe Improta (Bänderverletzung im Sprunggelenk) und Tobias Kirsch (Knie) alle Mann dabei.

Den vollständigen Artikel lesen Sie morgen, 17. August, in der GEISLINGER ZEITUNG