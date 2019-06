Themen in diesem Artikel Sportverein

Der 20-jährige Nils Staiger wechselt vom Göppinger Sportverein zum Oberliga-Konkurrenten SSV Reutlingen. Staiger kam vor zwei Jahren von der A-Jugend des VfR Aalen an die Hohenstaufenstraße, erkämpfte sich auf Anhieb einen Stammplatz auf der Linksverteidiger-Position und lief in allen Saisonspielen auf. Das abgelaufene Spieljahr stand unter keinem guten Stern für Nils Staiger, denn bei seinem ersten Einsatz riss er sich das Kreuzband und fiel somit für die komplette Runde aus. Nach dem Ende des Zwei-Jahres-Vertrags bei den Rot-Schwarzen zieht es den Linksfuß nun an die Kreuzeiche.

Auch bei Fußball-Landesligist SV Ebersbach ergab sich eine weitere Personalie: Der Klub gab die Verpflichtung von Franco Petruso bekannt. Für den Offensiv-Allrounder ist es eine Rückkehr ins Strutstadion, wo man sich von dem technisch beschlagenen und torgefährlichen Routinier, der zuletzt bei Nafi Stuttgart angeheuert hatte und davor beim Göppinger Sportverein unter Vertrag stand, eine Behebung der Torflaute verspricht. Mit den Transfers der beiden 30-jährigen Petruso und Dominik Mader untermauert der SVE seine Ambitionen in der kommenden Saison. ab