Die erste Entscheidung in der Relegation zur Kreisliga A 3 ist bereits gefallen, B 8-Vizemeister Göppinger SV II hat B 9-Vize FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach mit 7:3 eliminiert. Nun folgt Teil zwei, A 3-Vertreter TG Böhmenkirch trifft am Montag (19. Juni/18.30 Uhr) in Jesingen auf B 7-Vizem...