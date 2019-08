Die Zuschauer in Echterdingen sahen ein sehr gutes und spannendes Spiel. Beim leistungsgerechten Unentschieden hatte der Gast aus Bad Boll dabei die deutlich besseren Möglichkeiten. Die Partie begann unter schlechten Vorzeichen für den Gast, der für die Startformation vorgesehene Devid Philipp verletzte sich beim Aufwärmen. Dennoch kam der TSV hervorragend in die Begegnung und war in den ersten 25 Minuten spielbestimmend.

Zunächst setzte Hansjörg Aust Max Pradler in Szene, der knapp über die Querlatte zielte (14.). Drei Minuten später narrte Fabian Falzone zwei Gegenspieler und stand allein vor TV-Torhüter Kamphues, der mit einer Glanztat zur Ecke klärte. In der 25. Minute wurde Pfeifer-Kölln im Bad Boller Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht, Garcia-Franco verwandelte den Elfmeter zur schmeichelhaften Führung. Danach riss der TSV-Faden für den Rest der ersten Hälfte. Torhüter Felix Lache lenkte einen Distanzschuss von Charalampidis mit den Fingerspitzen an die Querlatte (42.), Topolovec klärte in höchster Not gegen Kienzle (44).

Die Halbzeitansprache von Bolls Trainer Manuel Doll fruchtete, der TSV zeigte im zweiten Durchgang ein anderes Gesicht. Falzone bediente im Zentrum ­Pradler, der Mittelstürmer traf aber den Ball nicht voll. Echterdingen schlug unbeeindruckt zurück. Zunächst gewann Chara­lampidis ein Laufduell, sein Schuss ging aber knapp neben das Tor. In der 58. Minute tauchte Fregien alleine vor Torhüter Lache auf, der Schlussmann blieb lange stehen und klärte zur Ecke. Dann kam Bad Boll über die rechte Angriffsseite, Nicastros Flankenwechsel verarbeitete Pradler mit sehenswerter Ballannahme zum 1:1 aus acht Metern. Nur zwei Minuten später setzte Pradler eine Volleyabnahme neben das Tor. Eine weitere Minute später scheiterte Kapitän Sebastian Aust am Echterdinger Schlussmann, auch Hansjörg Austs Schuss landete in den Armen von Kamphues.

Echterdingen lauerte auf Konter. Lache im TSV-Tor parierte einen Kopfball per Faustabwehr zur Ecke (78.). Hansjörg Aust kam nochmals zum Torabschluss (81.), wieder hielt Kamphues. Nach einem Foul an Nicastro sah der eingewechselte Echterdinger Knoll die rote Karte (88.). Dennoch erspielte sich der Gastgeber die beste Möglichkeit zum Ausgleich. Lenhardt umkurvte den herausstürmenden Lache, doch den Heber köpfte Nicastro im Rückwärtslaufen mit letztem Einsatz über die Latte und sicherte damit das Remis. Adolf Schöllkopf

TSV Bad Boll: Lache – H. Aust, Kivotidis, Ammon, Topolovec, Nicastro, S. Aust, Ungureanu, Falzone (70. Persch), Jux (57. Hartmann), Pradler.