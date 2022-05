Viermal müssen die Landesliga-­Kicker des SC Geislingen in der regulären Runde noch ran. Vier Spiele, nach denen es sich weisen wird, ob die Geislinger am Ende direkt den Sprung in die Verbandsliga schaffen oder den höchst unsicheren Umweg Relegation nehmen müssen, ein Sieg ist noch notwendig, ...