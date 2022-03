In der Fußball-Landesliga steht am Mittwoch ein Nachholspieltag an. Und der verheißt mit Blick aufs Aufstiegsrennen ordentlich Spannung. Zum einen empfängt Oberensingen den SV Waldhausen, das heißt, der Tabellenführer bekommt es mit dem Dritten zu tun. Zum anderen muss der TV Echterdingen (5.) ...