Der jüngste 1:0-Erfolg von Fußball-Verbandsligist SC Geislingen bei der SKV Rutesheim hatte in doppelter Hinsicht Auswirkungen: Während sich die Geislinger über ihren zweiten Sieg in Folge freuen durften, das erste Mal in dieser Runde, warf bei Rutesheim Coach Marcel Pfeffer das Handtuch, acht N...