„Das war ein Spektakel für die Galerie, die Luft hat gebrannt“: Mit diesen Worten fasste Harald Haug, Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Buch, das 4:4 gegen den SC Geislingen zusammen. In der Tat ein Spitzenspiel, das dieser Bedeutung gerecht wurde. Was auch SC-Coach Tobias Flitsch so sah:...