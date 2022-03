Nach dem 0:2 in Plattenhardt musste gegen die SSG Ulm 99 ein Sieg her, wollte Fußball-Landesligist SC Geislingen im Aufstiegsrennen nicht schon frühzeitig in der Rückrunde ins Hintertreffen geraten. Mit einem deutlichen 5:1 (3:0)-Erfolg gaben die Kicker aus dem Eybacher Tal die von Trainer Tobias...