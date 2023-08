Die Vorzeichen haben sich gewaltig geändert: In der Saison 2021/22 war der SC Geislingen zusammen mit der TSV Oberensingen der große Favorit in der Fußball-Landesliga – und bestätigte diese Rolle mit der Meisterschaft und dem Aufstieg in die Verbandsliga. Bekanntlich währte dieses Abenteuer n...