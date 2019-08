Nach starker Leistung und unzureichendem Ergebnis zum Auftakt will der SC Geislingen am Sonntag bei Aufsteiger SV Neresheim Auftritt und Resultat in Einklang bringen.

Trainer Daniel Avgustinovic kann seine Gefühlswelt selbst fünf Tage nach dem ersten Saisonspiel noch nicht richtig einordnen. Sein SC Geislingen hat gegen Titelanwärter TSV Oberensingen „über weite Strecken alles umgesetzt“, was der Trainer verlangte. Am Ende stand aber nach 2:0-Führung nur ein Unentschieden, das sich für alle Geislinger wie eine Niederlage anfühlt. Auch Avgustinovic ist „enttäuscht“ über den verpassten Sieg.

Der Weg ist der richtige

Nach so einer Leistung, sagt er, „müssen am Ende drei Punkte stehen und nicht nur einer.“ Der eingeschlagene Weg sei allerdings der richtige. „Wenn die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, stimmt, werden auch die Ergebnisse kommen“, verkündet er.

Neresheim nicht so schlecht wie 0:6 aussagt

Am Sonntag um 15 Uhr wollen die Geislinger Aufwand und Ertrag in ein besseres Verhältnis setzen. Nach dem Spitzenteam Oberensingen wartet jetzt ein Kontrahent vom anderen Ende der Skala. Aufsteiger Neresheim kassierte zum Auftakt beim TSV Bad Boll eine 0:6-Packung. Avgustinovic hat die Partie gesehen und fand den Neuling „nicht so schlecht“ wie es das Ergebnis aussagt.

Den vollständigen Artikel lesen Sie morgen, 23. August, in der GEISLINGER ZEITUNG