Vier Spieltage stehen in der Fußball-Landesliga noch an bis zur Winterpause, die beiden folgenden sind zugleich die letzten der Hinrunde. Für den SC Geislingen geht es dabei am Samstag um 14.30 Uhr sozusagen zurück auf Anfang: Zu Gast ist der TSV Köngen, gegen den der SC sein erstes Pflichtspiel...