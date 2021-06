Glücksmomente waren bei den B 9-Kickern des TV Altenstadt in der Vergangenheit recht rar gesät. Die Mannschaft dümpelte in den Niederungen der Klasse herum, die Punkte überließ sie in der Regel den Gegnern. Bis zur vergangenen Saison, die ja bekanntermaßen erst unter-, dann abgebrochen wurde...