Wer sie schon einmal gesehen und erlebt hat, der erbebt in wohligem Schauer: Fanmärsche, das gelebte Wir-Gefühl im Fußball, gemeinsam durch Dick und Dünn, am liebsten aber zum Erfolg. Die Tälesversion wird es am Sonntag geben, wenn die SG Hausen/Bad Überkingen zum letzten und entscheidenden Sp...