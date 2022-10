Mehr Kracherspiel geht kaum: Am Sonntag steht in Gosbach der Gipfel der Fußball-Kreisliga B 9 zwischen Tabellenführer FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach und Verfolger Croatia Geislingen an (15 Uhr). Beide stellen derzeit die Teams der Superlative: Croatia hat bislang 46 Mal den Ball im gegnerischen Geh...