Das erlebt man selbst bei Jugendspielen selten: 15 Tore in einer Partie, davon 13 fürs eigene Team. Mit eben jenem Resultat ist der TV Deggingen beim TSGV Hattenhofen in die neue Runde der Fußball-Kreisliga B 9 gestartet. Wobei der bedauernswerte Gegner nach einer Roten Karte 50 Minuten in Unter...