Derbyzeit im Täle: Am Sonntag empfängt die SG Hausen/Bad Überkingen in der Kreisliga B 9 den FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach (15.30 Uhr). Das Hinspiel hatte der FTSV mit 4:2 gewonnen. Bereits um 13 Uhr treten die zweiten Mannschaften, die in der B 8 spielen, gegeneinander an. Die Begegnung in Bad...