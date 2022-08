Größer, besser, spannender: In der Fußball-Kreisliga B 9 beginnt am Sonntag die neue Punkterunde. Mit 14 Teams endete die vergangene Saison, da der TKSV Geislingen in der Winterpause seine zweite Mannschaft mangels Spielermasse vom Spielbetrieb abgemeldet hatte. Nun ist der TKSV zurück in der ...