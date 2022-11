Eigentlich hätten am Samstag der FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach. Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga B 9, und Verfolger Croatia Geislingen in einem Wiederholungsspiel gegeneinander antreten sollen. Zur Erinnerung: Am 8. Spieltag war die Partie nach 60 Minuten beim Stand von 1:0 für den FTSV abgebrochen worden. Allerdings fällt die Begegnung wegen der schlechten Platzverhältnisse aus, wie Staffelleiter Martin Lautner bestätigt. Nachholtermin der Begegnung ist nun am 5. März