Es läuft rund beim SC Geislingen II in der Fußball-Kreisliga A 3: Mit der Optimalausbeute von neun Punkten ist das Team in die Runde gestartet, steht zusammen mit der TSG Salach an der Spitze – und knüpft damit dort an, wo es in der vergangenen, abgebrochenen Runde aufgehört hat.

Bestätigu...