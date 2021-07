Über Jahre gehörte der TV Eybach zu den Spitzenteams der Kreisliga B, verpasste in den Spielzeiten 2016/17 und 2017/18 zweimal in Folge in der Relegation nur knapp den Sprung in die A-Klasse. Der gelang schließlich in der ersten Corona-Saison. Da lieferte sich Eybach in der B9 ein Kopf-an-Kopf-Re...