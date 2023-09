Der SC Geislingen II hat einen – zumindest an den Ergebnissen gemessen – perfekten Start in die neue Runde hingelegt. Mit Siegen gegen den FC Frickenhausen II (3:0) und gegen den VfB Reichenbach/Fils ist die Mannschaft von Trainer Patrick Sührck in die dritte Bezirkspokal-Runde eingezogen, wo...